Став відомий календар матчів збірної України на Євробаскеті-2022
Укрінформ
Баскетболісти національної збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2022 року гратимуть у групі C (Мілан) разом з командами Італії, Греції, Естонії, Хорватії та Великої Британії. До наступного етапу виходять чотири команди.
Вже сформовано календар матчів групового етапу, повідомляє пресслужба ФБУ.
Розклад поєдинків у групі C Євробаскету-2022:
2 вересня
Хорватія - Греція
УКРАЇНА - Велика Британія
Італія - Естонія
3 вересня
Греція - Італія
Естонія - УКРАЇНА
Велика Британія - Хорватія
5 вересня
Хорватія - Естонія
УКРАЇНА - Італія
Велика Британія - Греція
6 вересня
Греція - УКРАЇНА
Естонія - Велика Британія
Італія - Хорватія
8 вересня
Хорватія - УКРАЇНА
Естонія - Греція
Велика Британія - Італія.
Фінальний турнір чемпіонату Європи триватиме 1-18 вересня 2022 року.
Матчі групового етапу проходитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Плей-офф та вирішальні зустрічі відбудуться в Берліні.
Фото: fbu.ua.