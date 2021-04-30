Став відомий календар матчів збірної України на Євробаскеті-2022

Став відомий календар матчів збірної України на Євробаскеті-2022

Укрінформ
Баскетболісти національної збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2022 року гратимуть у групі C (Мілан) разом з командами Італії, Греції, Естонії, Хорватії та Великої Британії. До наступного етапу виходять чотири команди. 

Вже  сформовано календар матчів групового етапу, повідомляє пресслужба ФБУ. 

Розклад поєдинків у групі C Євробаскету-2022:

2 вересня

Хорватія - Греція

УКРАЇНА - Велика Британія

Італія - Естонія

3 вересня

Греція - Італія

Естонія - УКРАЇНА

Велика Британія - Хорватія

5 вересня

Хорватія - Естонія

УКРАЇНА - Італія

Велика Британія - Греція

6 вересня

Греція - УКРАЇНА

Естонія - Велика Британія

Італія - Хорватія

8 вересня

Хорватія - УКРАЇНА

Естонія - Греція

Велика Британія - Італія.

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Фінальний турнір чемпіонату Європи триватиме 1-18 вересня 2022 року. 

Матчі групового етапу проходитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Плей-офф та вирішальні зустрічі відбудуться в Берліні.

Фото: fbu.ua.

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