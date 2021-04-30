Став відомий календар матчів збірної України на Євробаскеті-2022

Баскетболісти національної збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2022 року гратимуть у групі C (Мілан) разом з командами Італії, Греції, Естонії, Хорватії та Великої Британії. До наступного етапу виходять чотири команди.

Вже сформовано календар матчів групового етапу, повідомляє пресслужба ФБУ. Розклад поєдинків у групі C Євробаскету-2022: 2 вересня Хорватія - Греція УКРАЇНА - Велика Британія Італія - Естонія 3 вересня Греція - Італія Естонія - УКРАЇНА Велика Британія - Хорватія 5 вересня Хорватія - Естонія УКРАЇНА - Італія Велика Британія - Греція 6 вересня Греція - УКРАЇНА Естонія - Велика Британія Італія - Хорватія 8 вересня Хорватія - УКРАЇНА Естонія - Греція Велика Британія - Італія. Читайте також: Збірна України дізналася суперників на Євробаскеті-2022 Фінальний турнір чемпіонату Європи триватиме 1-18 вересня 2022 року. Матчі групового етапу проходитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Плей-офф та вирішальні зустрічі відбудуться в Берліні. Фото: fbu.ua.