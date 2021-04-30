Стаховський вийшов до парного півфіналу турніру ATP у Чехії

Український тенісист Сергій Стаховський здобув право виступати у півфіналі парної сітки турніру ATP Challenger Tour в Остраві (Чехія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

В 1/4 фіналу Сергій разом із Марком Полмансом з Австралії здобув перемогу над над четвертим сіяним польським дуетом Кароль Джевецький/Шимон Вальков - 7:6 (8:6), 7:5, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 34 хвилини.

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У півфіналі суперниками Стаховського і Полманса будуть Зденек Коларж та Лукаш Росол із Чехії.

Фото: Ostragroup Open 2021 by Moneta.