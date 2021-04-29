Лень набрав 18 очок і допоміг «Вашингтону» обіграти «Лейкерс»

Команда Леня претендує на вихід в плей-офф.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації (НБА). У черговий ігровий день «Вашингтон Візардс» Олексія Леня обіграв «Лос-Анджелес Лейкерс» 116:107, передає Укрінформ.

Українець знову вийшов в старті і провів на майданчику 25 хвилин. До 18 набраних очок Лень додав 9 підбирань.

Результативна гра Леня допомогла «Вашингтону» обіграти чинного чемпіона НБА. Для «Візардс» ця перемога стала дев'ятою в 10 останніх матчах. «Вашингтон» займає десяте місце в Східній конференції НБА.