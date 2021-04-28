Михайлюк набрав 6 очок і допоміг «Оклахомі» обіграти «Бостон»
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Укрінформ
Команда Михайлюка перервала серію поразок.
Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації (НБА). У черговий ігровий день «Оклахома Сіті Тандер» Святослава Михайлюка обіграла «Бостон Селтікс» 119:115, передає Укрінформ.
23-річний баскетболіст сумарно провів на майданчику трохи більше 18 хвилин. Він заробив шість очок, зробив чотири підбирання і віддав чотири передачі. В його активі також два перехоплення.
Відзначимо, що Михайлюк зробив відразу вісім кидків з гри, проте цілі досягли лише два триочкових.
«Оклахома Сіті Тандер» займає 13-е місце турнірної таблиці Західної конференції НБА, перебуваючи поза зоною плей-офф.
Фото: Getty Images