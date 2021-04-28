«Львів» та «Рух» обмінялися голами у чемпіонаті України з футболу

Унічию (1:1) закінчився у середу перенесений матч 18-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги між футболистами львівських клубів «Львів» та «Рух».

М'ячі на «Арені Львів» забили: Ернест (33-тя хвилина) - у «Львова»; Данило Кондраков (53, з пенальті) - у складі «Руха», передає Укрінформ. На 57-й хвилині вилучений з поля Маруан Міхубі («Львів»). Читайте також: Футбол: «Олімпік» переміг «Зорю» у перенесеному матчі чемпіонату УПЛ Турнірне становище: "Динамо" - 58 очок (після 23-х ігор), "Шахтар" - 45 (23), «Зоря» - 41 (23), «Колос» - 37 (23), «Ворскла» - 37 (23), «Десна» - 36 (23), «Олександрія» - 29 (23), «Дніпро-1» - 29 (23), «Львів» - 25 (23), «Маріуполь» - 22 (23), «Олімпік» - 21 (23), «Рух» - 21 (23), «Інгулець» - 20 (23), «Минай» - 18 (23). Фото: fcrukh.com.