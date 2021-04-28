Футбол: «Олімпік» переміг «Зорю» у перенесеному матчі чемпіонату УПЛ

Футболісти донецького «Олімпіка» обіграли у середу луганську «Зорю (2:1) у перенесеному поєдинку 10-го туру чемпіонату країни середу клубів Прем'єр-ліги.

Гра завершилася у Чернігові. М'ячі у складі "Олімпіка" забили Руслан Бабенко (53-тя хвилина) та Максим Тейшейра (71); у "Зорі" відзначився Аллах'яр Сайядманеш (90+3), передає Укрінформ.

На 33-й хвилині у «Зорі» вилучений з поля голкіпер Нікола Василь.

Сьогодні пройде ще один перенесений матч чемпіонату України. О 19.00 розпочнеться гра 18-го туру «Львів» - «Рух», який з «Арени Львів» транслюватиме «Футбол 1.

Турнірне становище: «Динамо» - 58 очок (після 23-х ігор), «Шахтар» - 45 (23), «Зоря» - 41 (23), «Колос» - 37 (23), «Ворскла» - 37 (23), «Десна» - 36 (23), «Олександрія» - 29 (23), «Дніпро-1» - 29 (23), «Львів» - 24 (22), «Маріуполь» - 22 (23), «Олімпік» - 21 (23), «Рух» - 20 (22), «Інгулець» - 20 (23), «Минай» - 18 (23).

Фото: zarya-lugansk.com.