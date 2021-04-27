Дабл-дабл Леня не допоміг «Вашингтону» обіграти «Сан-Антоніо»

Михайлюк набрав два очки в матчі з «Філадельфією».

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації (НБА). У черговий ігровий день «Вашингтон Візардс» Олексія Леня поступився в овертаймі «Сан-Антоніо Сперс» 143:146, а «Оклахома Сіті Тандер» Святослава Михайлюка програла «Філадельфії 76» 90:121, передає Укрінформ.

Центровий «Вашингтона» Олексій Лень оформив дабл-дабл. За 23 хвилини на майданчику українець набрав 17 очок і зробив 10 підборів, хоча це не допомогло його команді перемогти.

Захисник «Оклахоми» Святослав Михайлюк набрав два очки. Михайлюк увійшов в гру з лави запасних і провів на майданчику 24 хвилини.

«Вашингтон» зазнав першої поразки після восьми перемог поспіль, а «Оклахома» програла вже 14-й матч поспіль.