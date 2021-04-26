Пройшло жеребкування півфіналів жіночого Кубка України з футболу
Укрінформ
26 квітня у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування, яке визначило півфінальні пари розіграшу Кубка України сезону-2020/2021 серед жіночих команд.
Як повідомляє пресслужба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу, поєдинки 1/2 финалу пройдуть 19 травня, передає Укрінформ.
Результати жеребкування:
«Житлобуд-1» (Харків) - «Маріуполь»
«Житлобуд-2» (Харків) - «Ладомир» (Володимир-Волинський).
Фінальний матч запланований на 5 червня. Гра має пройти у Києві, на полі навчально-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова.
Фото: womensfootball.com.