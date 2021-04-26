Пройшло жеребкування півфіналів жіночого Кубка України з футболу

Пройшло жеребкування півфіналів жіночого Кубка України з футболу

Укрінформ
26 квітня у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування, яке визначило півфінальні пари розіграшу Кубка України сезону-2020/2021 серед жіночих команд.

Як повідомляє пресслужба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу, поєдинки 1/2 финалу пройдуть 19 травня, передає Укрінформ. 

Результати жеребкування: 

«Житлобуд-1» (Харків) - «Маріуполь»

«Житлобуд-2» (Харків) - «Ладомир» (Володимир-Волинський).

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Фінальний матч запланований на 5 червня. Гра має пройти у Києві, на полі навчально-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова.

Фото: womensfootball.com.

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