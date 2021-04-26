Забарний - найкращий футболіст 23 туру чемпіонату УПЛ

Забарний - найкращий футболіст 23 туру чемпіонату УПЛ

Укрінформ
Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста 23-го туру чемпіонату УПЛ. 

За підсумками голосування перемогу здобув захисник київського "Динамо" Ілля Забарний, повідомляє пресслужба УПЛ. 

Ілля випередив свого одноклубника хавбека Віктора Циганкова, а також нападника "Олександрії" Дмитра Шастала та голкіпера "Львова" Олександра Ільющенкова.

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До складу експертної ради Прем'єр-ліги увійшли Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський та інші футбольні фахівці. 

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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