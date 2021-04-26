Забарний - найкращий футболіст 23 туру чемпіонату УПЛ

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста 23-го туру чемпіонату УПЛ.

За підсумками голосування перемогу здобув захисник київського "Динамо" Ілля Забарний, повідомляє пресслужба УПЛ.

Ілля випередив свого одноклубника хавбека Віктора Циганкова, а також нападника "Олександрії" Дмитра Шастала та голкіпера "Львова" Олександра Ільющенкова.

До складу експертної ради Прем'єр-ліги увійшли Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський та інші футбольні фахівці.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.