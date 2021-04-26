Бубка зустрівся у Києві з послом КНР в Україні

До київського Олімпійського дому завітав Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун, який зустрівся з президентом Національного олімпійського комітету України, олімпійським чемпіоном Сергієм Бубкою.

У зустрічі взяли участь радник посла КНР в Україні Дін Цзяньвей, аташе Посольства КНР в Україні Чен Цюші, виконавчий директор НОК України Наталія Коваленко, менеджер з міжнародного співробітництва НОК Алла Тарасюк, повідомили Укрінформу у пресслужбі комітету.

Під час зустрічі президент НОК наголосив на багаторічній та плідній співпраці між НОК та посольством КНР, висловивши надію на її продовження на шляху підготовки до зимових Ігор у Пекіні-2022.

Учасники діалогу також обговорили питання організації тренувальних передолімпійських зборів українських команд з видів спорту на місцях проведення олімпійських змагань, спільних заходів для підвищення обізнаності населення про Олімпійські ігри та інше.

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Як повідомлялося, ХХІV зимові Олімпійські ігри відбудуться в Пекіні з 4-го по 20 лютого 2022 року. Пройдуть змагання з 15-ти дисциплін із 7-ми видів спорту: біатлону, бобслею (включаючи скелетон), керлінгу, хокею з шайбою, санного спорту, ковзанярських видів спорту (включаючи фігурне катання, шорт-трек і ковзанярський спорт) та лижних видів (включаючи гірські лижі, лижні перегони, фрістайл, лижне двоборство, стрибки з трампліна та сноубординг).

Фото: noc-ukr.org.