Футбольний хавбек Чайковський пішов із «Зорі»
Укрінформ
Опорний півзахисник Зорі Ігор Чайковський залишив футбольний клуб "Зоря".
Угоду розірвали за обопільною згодою сторін, повідомляє 1 березня пресслужба луганського клубу.
"Сьогодні було припинено співпрацю із півзахисником Ігорем Чайковським. Контракт розірвали за обопільною згодою", - зазначається у повідомленні.
29-річний Чайковський провів за "Зорю" 141 матч, в яких забив три м'ячі і зробив чотири результативні передачі.
2009 року у складі юнацької збірної України U19 півзахисник став чемпіоном Європи.
"Зоря" у поточному чемпіонаті України посідає третє місце. Крім того, команда вийшла до 1/4 фіналу Кубка України.
Фото: zarya-lugansk.com.