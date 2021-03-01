Футбольний хавбек Чайковський пішов із «Зорі»

Опорний півзахисник Зорі Ігор Чайковський залишив футбольний клуб "Зоря".

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін, повідомляє 1 березня пресслужба луганського клубу.

"Сьогодні було припинено співпрацю із півзахисником Ігорем Чайковським. Контракт розірвали за обопільною згодою", - зазначається у повідомленні.

29-річний Чайковський провів за "Зорю" 141 матч, в яких забив три м'ячі і зробив чотири результативні передачі.

2009 року у складі юнацької збірної України U19 півзахисник став чемпіоном Європи.

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"Зоря" у поточному чемпіонаті України посідає третє місце. Крім того, команда вийшла до 1/4 фіналу Кубка України.

Фото: zarya-lugansk.com.