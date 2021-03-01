Скрипник став найкращим тренером 16 туру чемпіонату України з футболу

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 16-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Найкращим наставником став головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник, повідомляє пресслужба УПЛ.

"Підопічні Віктора Скрипника у меншості перемогли донецький "Шахтар" (1:0), скоротивши відставання від другого місця. "Зоря" не втратила жодного очка в 2021 році", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що "Зоря" не програє "Шахтарю" вже чотири матчі поспіль - дві перемоги та дві нічиї.

Фото: upl.ua.