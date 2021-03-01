Футболіст «Зорі» Аллах'яр - найкращий гравець 16 туру УПЛ

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 16-го туру чемпіонату країни.

За підсумком голосування перемогу здобув іранський нападник луганської «Зорі» Аллахяр, повідомляє пресслужба УПЛ. Аллах'яр випередив Владислава Кулача ("Ворскла", Полтава), Миколу Кухаревича («Рух», Львів) та свого одноклубника Ніколу Васіля. У матчі з "Шахтарем" (1:0) іранський форвард став автором гольової передачі. Читайте також: УАФ призначила офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці. Фото: facebook.com/permalink.