Футболіст «Зорі» Аллах'яр - найкращий гравець 16 туру УПЛ
Укрінформ
Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 16-го туру чемпіонату країни.
За підсумком голосування перемогу здобув іранський нападник луганської «Зорі» Аллахяр, повідомляє пресслужба УПЛ.
Аллах'яр випередив Владислава Кулача ("Ворскла", Полтава), Миколу Кухаревича («Рух», Львів) та свого одноклубника Ніколу Васіля.
У матчі з "Шахтарем" (1:0) іранський форвард став автором гольової передачі.
До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці.
Фото: facebook.com/permalink.