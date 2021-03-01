УАФ призначила офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021.

Як повідомляє офіційний сайт організації, зустріч на стадіоні «Авангард» у Луцьку «Верес» (Рівне) - «Зоря» (Луганськ) обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Максимом Козиряцьким (Запоріжжя), передає Укрінформ.

На столичному НСК «Олімпійський», де зійдуться «Динамо» (Київ) і «Колос» (Ковалівка), працюватиме Денис Шурман (Київська обл), матч «Дніпра-1» та «Олександрії» на «Дніпро-Арені» судитиме Олександр Шандор (Львів), а арбітр ФІФА Сергій Бойко (Київська обл.) призначений на поєдинок «Агробізнес» (Волочиськ) - «Шахтар» (Донецьк), який відбудеться на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Усі чвертьфінальні протистояння пройдуть у середу, 3 березня.