«Динамо» обіграло «Львів» і зміцнило лідерство в чемпіонаті України з футболу

Футболісти київського «Динамо» завдали поразки «Львову» в заключному поєдинку 16-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч на «Арені Львів» завершився на користь «Динамо» з рахунком 4:1, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів у складі киян стали Артем Бесєдін, який на 1-й хвилині вдало зіграв на добиванні, Віктор Циганков (36, з пенальті), Томаш Кендзьора (52) і Богдан Лєднєв (90); у львів'ян відзначився Назарій Нич (69).

«Динамо» після поразки донецького «Шахтаря» від луганської «Зорі» (0:1) зміцнило лідерство в національній першості.

Результати інших ігор туру:

«Десна» (Чернігів) - «Інгулець» (Петрово) - 3:0

голи: Андрій Тотовицький (34-я хвилина), Андрій Гітченко (57), Віталій Єрмаков (84);

«Маріуполь» - «Дніпро-1» - 2:2

голи: Кирило Меліченко (34), Андрій Кулаков (87) - Дуглас (13), Артем Довбік (61, з пенальті);

«Ворскла» (Полтава) - «Олександрія» - 3:1

голи: Владислав Кулач (39, 77 - з пенальті), Олів'є Тілль (70) - Владислав Бабогло (55);

«Колос» (Ковалівка) - «Рух» (Львів) - 1:2

голи: Роман Мисак («Рух», 35 - автогол) - Данило Кондраков (48), Микола Кухаревич (90 + 6);

«Минай» - «Олімпік» - 2:1

голи: Анатолій Нурієв (13-а хвилина, з пенальті, 42+2, з пенальті) - Нкенг (21);

«Шахтар» (Донецьк) - «Зоря» (Луганськ) - 0:1

гол: Дмитро Іванісеня (90+4).

Турнірне становище: «Динамо» - 37 очок (після 16-ти ігор), «Шахтар» - 33 (16), «Зоря» - 29 (15), «Десна» - 27 (16), «Ворскла» - 25 ( 16), «Колос» - 22 (16), «Олександрія» - 22 (16), «Олімпік» - 17 (15), «Маріуполь» - 17 (16), «Дніпро-1» - 15 (16), «Рух» - 13 (16), «Минай» - 13 (15), «Інгулець» - 12 (16), «Львів» - 12 (15).