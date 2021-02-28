«Шахтар» у більшості програв «Зорі» на «Олімпійському»

Донецький «Шахтар» програв луганській «Зорі» в 16-му турі чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч на НСК «Олімпійський» в Києві завершився на користь «Зорі» з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.

Вирішальний м'яч забив Дмитро Іванісеня (90+4).

На 80-й хвилині «Зоря» залишилася в меншості після вилучення Жуніньйо.

«Шахтар» зазнав першої поразки в національній першості-2020/21.

«Зоря» в свою чергу продовжила серію перемог у сезоні до шести матчів.

У заключному поєдинку туру потенційний лідер УПЛ (за втраченими очками) київське «Динамо» зійдеться сьогодні о 19.30 з «Львовом».

Результати інших ігор туру:

«Десна» (Чернігів) - «Інгулець» (Петрово) - 3: 0

голи: Андрій Тотовицький (34-я хвилина), Андрій Гітченко (57), Віталій Єрмаков (84);

«Маріуполь» - «Дніпро-1» - 2:2

голи: Кирило Меліченко (34), Андрій Кулаков (87) - Дуглас (13), Артем Довбік (61, з пенальті);

«Ворскла» (Полтава) - «Олександрія» - 3:1

голи: Владислав Кулач (39, 77 - з пенальті), Олів'є Тілль (70) - Владислав Бабогло (55);

«Колос» (Ковалівка) - «Рух» (Львів) - 1:2

голи: Роман Мисак ( «Рух», 35 - автогол) - Данило Кондраков (48), Микола Кухаревич (90+6);

«Минай» - «Олімпік» - 2:1

голи: Анатолій Нурієв (13-а хвилина, з пенальті, 42+2, з пенальті) - Нкенг (21).

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), "Шахтар" - 33 (16), «Зоря» - 29 (15), «Десна» - 27 (16), «Ворскла» - 25 ( 16), «Колос» - 22 (16), «Олександрія» - 22 (16), «Олімпік» - 17 (15), «Маріуполь» - 17 (16), «Дніпро-1» - 15 (16), «Рух» - 13 (16), «Минай» - 13 (15), «Інгулець» - 12 (16), «Львів» - 12 (14).

Фото: ФК «Шахтар».