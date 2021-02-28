Два пенальті допомогли «Минаю» обіграти «Олімпік» в матчі футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти закарпатського «Миная» виграли домашній поєдинок у донецького «Олімпіка» в 16-му турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на стадіоні «Аванград» в Ужгороді завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Василя Кобіна, повідомляє Укрінформ.

М'ячі у складі «Миная» забив Анатолій Нурієв, який двічі реалізував пенальті (13-а хвилина, 42+2), у «Олімпіка» відзначився Нкенг (21).

«Минай», який з 85-хвилини догравав зустріч у меншості через вилучення Нурієва, здобув перші очки в цьому році і залишив останнє місце в турнірній таблиці. «Олімпік» у свою чергу зазнав третьої поразки поспіль у 2021-му.

У заключних поєдинках туру в неділю, 28 лютого, донецький «Шахтар» зустрінеться з луганською «Зорею», «Львів» зійдеться з київським «Динамо».

Результати інших ігор туру:

«Десна» (Чернігів) - «Інгулець» (Петрово) - 3:0

голи: Андрій Тотовицький (34-я хвилина), Андрій Гітченко (57), Віталій Єрмаков (84);

«Маріуполь» - «Дніпро-1» - 2:2

голи: Кирило Меліченко (34), Андрій Кулаков (87) - Дуглас (13), Артем Довбік (61, з пенальті);

«Ворскла» (Полтава) - «Олександрія» - 3:1

голи: Владислав Кулач (39, 77 - з пенальті), Олів'є Тілль (70) - Владислав Бабогло (55);

«Колос» (Ковалівка) - «Рух» (Львів) - 1:2

голи: Роман Мисак («Рух», 35 - автогол) - Данило Кондраков (48), Микола Кухаревич (90+6).

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), "Шахтар" - 33 (15), «Десна» - 27 (16), «Зоря» - 26 (14), «Ворскла» - 25 (16), «Колос» - 22 (16), «Олександрія» - 22 (16), «Олімпік» - 17 (15), «Маріуполь» - 17 (16), «Дніпро-1» - 15 (16), «Рух» - 13 (16), «Минай» - 13 (15), «Інгулець» - 12 (16), «Львів» - 12 (14).

Фото: ФК «Минай».