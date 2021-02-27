«Ворскла» перемогла «Олександрію» в чемпіонаті України з футболу

Футболісти полтавської «Ворскли» обіграли у суботу «Олександрію» (3:1) у 16-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Голами на стадіоні імені Олексія Бутовського у Полтаві відзначилися Владислав Кулач (39-та хвилина і 77-ма, з пенальті) і Олів'є Тілль (70) - у полтавців; Владислав Бабогло (55) - у гостей, передає Укрінформ.

Зустріч між «Маріуполем» та «Дніпром-1» завершилася унічию - 2:2.

Голи: Кирило Меліченко (34) і Андрій Кулаков (87) - Дуглас (13) та Артем Довбик (61, з пенальті) - у дніпрян.

У суботу в чемпіонаті також пройде матч між ковалівським «Колосом» і львівським «Рухом» (початок о 19.30; транслюватиме телеканал «Футбол 2»).

На неділю, 28 лютого, заплановані поєдинки закарпатського «Миная» з донецьким «Олімпіком» (14.00; «Футбол 1»), донецького «Шахтаря» з луганською «Зорею» (17.00; «Футбол 1»), «Львова» з київським «Динамо» (19.30; «Футбол 1»).

Як повідомляв Укрінформ, у стартовому матчі 16-го туру чернігівська «Десна» у п'ятницю розгромила «Інгулець» (Петрове) - 3:0.

Голи: Андрій Тотовицький (34), Андрій Гітченко (57), Віталій Єрмаков (84).

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), «Шахтар» - 33 (15), «Десна» - 27 (16), «Зоря» - 26 (14), «Ворскла» - 25 (16), «Колос» - 22 (15), «Олександрія» - 22 (16), «Олімпік» - 17 (14), «Мариуполь» - 17 (16), «Днепр-1» - 15 (16), «Ингулец» - 12 (16), «Львов» - 12 (14), «Рух» - 10 (15), «Минай» - 10 (14).

Фото: upl.ua.