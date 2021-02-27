АПЛ: Зінченко допоміг «Ман Сіті» обіграти «Вест Гем»

Команда Хосепа Гвардіоли лідирує в чемпіонаті з відривом у 13 очок.

У матчі 26-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на своєму полі «Вест Гем» 2:1, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі команди обмінялися голами. На 30-й хвилині Діаш вивів господарів вперед. А перед перервою нападник лондонців Антоніо рахунок зрівняв. На 68-й хвилині Стоунз забив другий м’яч «Ман Сіті» і приніс команді Гвардіоли перемогу 2:1. Це 14-а поспіль перемога «Ман Сіті» в чемпіонаті.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч. А от хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко досі поза заявкою через травму.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 62 (26), 2.«МЮ» - 49 (25), 3.«Лестер» - 49 (25), 4.«Вест Гем» - 45 (26).

Інші важливі матчі 26-го туру АПЛ: «Лестер» - «Арсенал» (28 лютого, 14:00), «Челсі» - «Манчестер Юнайтед» (28 лютого, 18:30).

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