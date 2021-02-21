АПЛ: «Ман Сіті» з Зінченком виграв «Арсенал»
Укрінформ
Українець Олександр Зінченко зіграв повний матч.
«Манчестер Сіті» в гостях перемагає «Арсенал» 1:0 в 25-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.
На самому початку першого тайму вінгер «Манчестера» Рахім Стерлінг переправив м'яч у ворота Лено з передачі Мареза.
Протягом всього матчу підопічні Гвардіоли контролювали хід гри, але більше забити не вдалося.
Український футболіст Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі і зіграв повний матч.
Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 59 (25), 2.«Лестер» - 49 (25), 3.«МЮ» - 46 (24), 4.«Вест Гем» - 45 (25).
Фото: theguardian.com.