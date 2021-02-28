«Мотор» переміг північномакедонський «Вардар 1961» в SEHA-Лізі

Українська команда очолює групу B.

«Мотор» в Запоріжжі переміг «Вардар 1961» з Північної Македонії в матчі групового етапу SEHA-Ліги, повідомляє Укрінформ.

Запорізька команда впевнено виграла першу половину зустрічі - 16:9. Після перерви «Мотор» спокійно довів зустріч до перемоги - 30:23.

Це друга перемога «Мотора» в рамках групового етапу SEHA-Ліги. Українська команда очолює квартет B.

Нагадаємо, наступний матч «Мотор» проведе 3 березня проти «Барселони» в гандбольної Ліги чемпіонів.

Фото: facebook.com.