«Мотор» переміг північномакедонський «Вардар 1961» в SEHA-Лізі
Укрінформ
Українська команда очолює групу B.
«Мотор» в Запоріжжі переміг «Вардар 1961» з Північної Македонії в матчі групового етапу SEHA-Ліги, повідомляє Укрінформ.
Запорізька команда впевнено виграла першу половину зустрічі - 16:9. Після перерви «Мотор» спокійно довів зустріч до перемоги - 30:23.
Це друга перемога «Мотора» в рамках групового етапу SEHA-Ліги. Українська команда очолює квартет B.
Нагадаємо, наступний матч «Мотор» проведе 3 березня проти «Барселони» в гандбольної Ліги чемпіонів.
Фото: facebook.com.