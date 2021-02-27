«Мотору» присудили технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів ЄГФ

«Мотору» присудили технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів ЄГФ

Укрінформ
Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) винесла рішення стосовно матчу Ліги чемпіонів між запорізьким «Мотором» і німецьким «Кілем», який мав відбутися 10 лютого.

Як повідомляє офіційний сайт організації, відділ з проведення змагань ЄГФ присудив «Мотору» технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів з рахунком 10:0, передає Укрінформ.

Нагадаємо, що поєдинок «Мотор» - «Кіль» не відбувся, оскільки в німецькій команді було виявлено спалах коронавірусу.

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Турнірна таблиця в групі В: «Барселона» (Іспанія) - 26 очок (після 13-ти ігор), «Веспрем» (Угорщина) - 19 (13), «Ольборг» (Данія) - 14 (13), «Мотор» (Україна) - 14 (13), «Кіль» (Німеччина) - 12 (12), «Нант» (Франція) - 11 (13), «Целє» (Словенія) - 6 (12), «Загреб» (Хорватія) - 0 (13).

Фото: handball.motorsich.com.

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