«Мотору» присудили технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів ЄГФ

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) винесла рішення стосовно матчу Ліги чемпіонів між запорізьким «Мотором» і німецьким «Кілем», який мав відбутися 10 лютого.

Як повідомляє офіційний сайт організації, відділ з проведення змагань ЄГФ присудив «Мотору» технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів з рахунком 10:0, передає Укрінформ.

Нагадаємо, що поєдинок «Мотор» - «Кіль» не відбувся, оскільки в німецькій команді було виявлено спалах коронавірусу.

Турнірна таблиця в групі В: «Барселона» (Іспанія) - 26 очок (після 13-ти ігор), «Веспрем» (Угорщина) - 19 (13), «Ольборг» (Данія) - 14 (13), «Мотор» (Україна) - 14 (13), «Кіль» (Німеччина) - 12 (12), «Нант» (Франція) - 11 (13), «Целє» (Словенія) - 6 (12), «Загреб» (Хорватія) - 0 (13).

Фото: handball.motorsich.com.