«Барселона» обіграла «Севілью» і вийшла на друге місце Ла Ліги

Каталонський клуб випередив «Реал» на одне очко.

В матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» перемогла на чужому полі «Севілью» 2:0, повідомляє Укрінформ.

На 29-й хвилині Дембеле вивів гостей вперед. Наприкінці матчу Мессі подвоїв перевагу каталонців. 2:0 – «Барселона» здобула три очки і перервала переможну серію «Севільї».

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 55 (23), 2.«Барселона» - 53 (25), 3.«Реал» - 52 (24), 4.«Севілья» - 48 (24).

Інші важливі матчі 25-му туру Ла Ліги: «Вільярреал» - «Атлетіко» (28 лютого, 22:00), «Реал» - «Реал Сосьєдад» (1 березня, 22:00).

Фото: AS