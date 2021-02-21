Ла Ліга: «Барселона» втрачає очки з «Кадісом» і відстає від «Реала»

Різниця очок з «Атлетіко» складає вісім пунктів.

«Барселона» вдома грає внічию з «Кадісом» 1:1 в 24-му турі іспанської ліги, повідомляє Укрінформ

В першому таймі лідер каталонців Ліонель Мессі реалізував пенальті на 32-й хвилині.

Наприкінці другого тайму вінгер «Кадіса» Фернандес теж був влучним з позначки - 1:1.

«Барселона» втратила очки і збільшила відставання від другого і першого місця в Ла Лізі.

Нагадаємо, підопічні Дієго Сімеоне очолюють чемпіонат Іспанії - 55 пунктів після 23-х ігор.

Фото: mundodeportivo.com.