Ла Ліга: «Реал Мадрид» мінімально обіграв «Вальядолід»

«Галактікос» відстають від «Атлетіко» на три пункти, але у «матрасників» є матч в запасі.

Мадридський «Реал» виграв в гостях у «Вальядоліда» 1:0 в 24-му турі Ла Ліги, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі гравці «Вальядоліду» чинили тиск на ворота мадридців, але забити не вдалося.

В другому таймі півзахисник «Реала» Каземіро забив гол з передачі Тоні Крооса на 65-й хвилині.

Після перемоги над «Вальядолідом» відставання «вершкових» від лідера чемпіонату «Атлетіко» складає три пункти. У підопічних Сімеоне є матч в запасі.

Нагадаємо, «Атлетіко» посідає перше місце в Ла Лізі - 55 пункти після 23-х ігор.

Фото: mundodeportivo.com.