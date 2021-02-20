Ла Ліга: «Атлетіко» несподівано програв «Леванте»

Мадридський клуб випереджає «Реал» на 6 очок.

В матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Атлетіко» програв на своєму полі «Леванте» 0:2, повідомляє Укрінформ.

Гості виграли перший тайм. За «Леванте» забив Моралес. Усі спроби господарів відігратися виявились марними. Мало того, в компенсований час гості забили вдруге (де Фрутос). 0:2 – «Атлетіко» не виграв 3 з 4 останніх матчів.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 55 (23), 2.«Реал» - 49 (23), 3.«Барселона» - 46 (22), 4.«Севілья» - 45 (22).

В 24-му турі «Реал» зіграє на виїзді з «Вальядолідом» (20 лютого, 22:00).

Фото: AS