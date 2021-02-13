Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Алавес» і піднялася на друге місце

Мессі відзначився дублем.

«Барселона» вдома розгромила «Алавес» 5:1 в 23-му турі Ла Ліги, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі рахунок відкрив вінгер каталонців Трінкау на 29-й хвилині. В кінці першої половини зустрічі Ліонель Мессі подвоїв рахунок.

В другому таймі «Алавес» відіграв один м'яч - забив Ріола. Ще по голу забили Трінкау і Мессі на 74-й і 75-й хвилинах відповідно. Жуніор Фірпо встановив фінальний результат на 80-й хвилині - 5:1.

«Барселона» перемогла і повернула собі другу сходинку в таблиці чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, «Атлетіко» очолює Ла Лігу - 54 пункти після 21-го матчу. «Барселона» і «Реал Мадрид» мають однакову кількість очок(46), але каталонці вище в таблиці за рахунок додаткових показників.

Фото: mundodeportivo.com.



