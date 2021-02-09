Ла Ліга: «Реал» обіграв «Гетафе» і повернувся на друге місце

Королівський клуб відстає від «Атлетіко» на 5 очок.

У відкладеному матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Реал» обіграв на своєму полі «Гетафе» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Лише на 69-й хвилині перевагу «Реала» в гол втілив Бензема. Другий м’яч у складі господарів забив Менді. 2:0 – перемога «Реала».

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 51 (20), 2.«Реал» - 46 (22), 3.«Барселона» - 43 (21), 4.«Севілья» - 42 (21).

Фото: AS