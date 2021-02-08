«Барселона» обіграла «Бетіс» і залишилася на другому місці Прімери

Каталонці спочатку пропустили, а потім змогли відігратися.

Каталонська «Барселона» перемогла в гостях «Бетіс» 3:2 в 22-му турі Прімери, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі форвард «Бетіса» Еглесіас відкрив рахунок з передачі Емерсона на 38-й хвилині.

В другому таймі лідер «Барселони» Ліонель Мессі з'явився на полі з лави для запасних і одразу зрівняв рахунок на 59-й хвилині. На 68-й хвилині Віктор Руїс забив гол у власні ворота на 68-й хвилині і вивів каталонців вперед. Той таки Руїс на 75-й хвилині реабілітувався і забив у ворота Тер Штегена - 2:2. Гру для каталонців врятував Трінкау. Португалець вийшов на заміну і забив вирішальний гол на 87-й хвилині.

«Барселона» вберегла собі друге місце в Прімері.

Нагадаємо, «Барселона» посідає друге місце в Прімері, маючи 43 пункти після 21-ї гри. Лідером залишається мадридське «Атлетико» - 50 очок після 19-ти ігор.

Фото: as.com.