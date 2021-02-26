Молчанов зіграє в парному фіналі турніру АТР у Казахстані

Український тенісист Денис Молчанов стане учасником титульного матчу у парному розряді турніру ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 104 тис 160 дол.

У півфіналі Молчанов та його партнер Олександр Недовєсов з Казахстану у трьох сетах обіграли дует Юліан Ленц (Німеччина)/Роберто Кірос (Еквадор) - 4:6, 6:3, 10:4, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 20 хвилин.

У фінальному поєдинку українсько-казахстанський тандем зустрінеться з американською парою Нейтан Паша/Макс Джейкоб Шнур.

Фото: tennisua.org.