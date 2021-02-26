«Київ-Баскет» подовжив контракт з американським форвардом Тібодо

Клуб української баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" пролонгував угоду з американським форвардом Тревіном Тібодо.

Легіонер залишиться у складі киян до закінчення поточного сезону, повідомляє пресслужба ФБУ.

Тібодо приєднався до команди трохи більше місяця тому і за цей час встиг зіграти шість поєдинків у Суперлізі. У середньому за гру він набирав 5,7 очка та робив 3,7 підбирання.

Американець також допоміг команді пробитися до плей-оф Кубку Європи ФІБА, де за три поєдинки групового етапу мав 5,7 очка та 5,3 підбирання.

"Київ-Баскет" лідирує у регулярному чемпіонаті України.

Фото: fbu.ua.