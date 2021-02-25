«Черкаські Мавпи» підсилилися американським баскетболістом Янгом

Баскетбольний клуб української Суперліги "Черкаські Мавпи" підписав контракт з 24-річним американським атакувальним захисником Кемероном Янгом.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу, передає Укрінформ.

Янг відіграв чотири сезони в NCAA за команди університетів Західної Арізони та Квінніпака. Останнього сезону в NCAA набирав 23,4 очка (43% триочкові кидки), 5,3 підбирання, 2,3 передачі у середньому за матч.

У сезоні-2019/2020 Янг дебютував у Європі в складі італійського клубу "Канту".

Американець вже прибув до України. Його дебют у Суперлізі очікується 26 лютого, коли черкасці зіграють дома проти клубу "Прометей" (Кам'янське).

"Черкаські Мавпи" у турнірній таблиці Суперліги йдуть на восьмому місці.

Фото: mavpabasket.com.