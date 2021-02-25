БК «Прометей» підписав новий контракт зі своїм капітаном Лукашовим

Баскетбольний клуб української Суперліги «Прометей» (Кам'янське) подовжив контракт з капітаном команди розігруючим Денисом Лукашовим.

Угода пролонгована до кінця 2023 року, повідомляє пресслужба "Прометея".

31-річний баскетболіст проводить свій другий сезон в Кам'янському. У нинішньому регулярному чемпіонаті він відіграв 21 матч і у середньому за гру приносив команді 10,8 очка, робив 6,2 передачі та 3,1 підбирання за 28 хвилин на майданчику.

"Прометей" нині посідає третє місце в Суперлізі.

Фото: prometeybc.com.