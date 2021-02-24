Україна стала другою за асистами у кваліфікації Євробаскету-2022

Чоловіча збірна України з баскетболу виконала завдання максимум, вийшовши до фінальної частини Євро-2022 з першого місця у групі F.

При цьому наша команда була у кваліфікації другою з 32-х збірних континенту за середньою кількыстю результативних передач за матч, повідомляє пресслужба ФБУ.

У шести іграх відбору українські баскетболісти в середньому робили по 21,5 ассисти, поступившись лише Італії (22).

Крім того, українці мають 5-й показник за реалізаціэю кидків із гри, 6-е місце за відсотком двоочкових кидків та підбираннями, 7-е - за триочковими кидками.

Фінальна стадія Євробаскету-2022 пройде 1-18 вересня наступного року в Чехії, Грузії, Італії та Німеччини.

Фото: fbu.ua.