Багатскіс: Дисципліна й бажання - чинники успіху баскетболістів України
Виграти кваліфікацію команді допомогли дисципліна й бажання, підкреслив головний тренер української збірної Айнарс Багатскіс, повідомляє пресслужба ФБУ.
"Дисципліна й бажання - два ключові чинники. Я радий за команду. Всі 40 хвилин були сфокусовані. Якщо команда сконцентрована, то буде й результат. Перемогли з потрібною різницею, добре грали в захисті. Це була важка кваліфікація для мене. Багато хороших команд не пройшли відбір. Після призначення на пост головного тренера я говорив про важливість включення нових виконавця до складу команди. У кожному матчі в нас були нові обличчя. Ми виконали головне завдання - вийшли на Євробаскет. Причому з першого місця. Було непросто, але мені сподобалася це подорож", - сказав Багатскіс.
Фінальна стадія Євробаскету-2022 пройде 1-18 вересня наступного року у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.
Фото: fbu.ua.