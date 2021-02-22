Збірна України розгромила угорців у відборі Євробаскету-2022

Баскетболісти національної збірної України стали переможцями відбіркової групи G кваліфікації чемпіонату Європи-2022.

У заключному матчі відбору «синьо-жовті» у київському Палаці спорту упевнено обіграли команду Угорщини - 97:63 (24:20, 26:14, 27:11, 20:18), передає Укрінформ.

У складі збірної України найрезультативнішим став В'ячеслав Бобров (19 очок); в угорців - Марко Філіповити (17).

Підсумкове турнірне становище: Україна - 10 очок, Словенія - 10, Угорщина - 10, Австрія - 0.

Україна, Словенія та Угорщина вийшли до фінальної стадії Євробаскету-2022.

Фінальна стадія чемпіонату Європи з баскетболу запланована на вересень 2022 року. Турнір прийматимуть Німеччина, Грузія, Чехія та Італія.

Фото: fiba.basketball.