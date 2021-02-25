У Херсоні пропонують створити базу кримського футболу

Базу футбольного клубу з Сімферополя «Таврія» пропонують створити у Херсоні, для цього необхідно провести реконструкцію херсонського стадіону «Кристал».

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Херсонської ОДА Сергій Козир.

«Моя мрія – провести в Херсоні фінал Кубку України з футболу. Спілкувався з цього приводу з міським головою Херсона Ігорем Колихаєвим. Чому ні, адже цього року фінал відбудеться у Тернополі. Але для цього нам потрібно здійснити реконструкцію нашого стадіону «Кристал», зараз у цьому напрямку працюємо. Зокрема, можна залучити кошти на розвиток кримського футболу, у нас є Сімферопольська «Таврія», - заявив він.

За його словами, команда херсонського «Кристалу» з командою «Таврія» обов’язково знайдуть можливість експлуатувати стадіон разом - він може стати однією з родзинок області, базою для двох команд, де проводитимуться змагання рівня Кубку України.

За його словами, наразі є ескізний проєкт, попередньо для його реалізації потрібно близько 50 млн гривень.