Суперліга: «Одеса» обіграла «Будівельник»
Укрінформ
Одеська команда виграла 7-й матч в сезоні і перервала серію поразок.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола «Одеса» обіграла на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) 81:80, повідомляє Укрінформ.
Одеська команда виграла 7-й матч в сезоні і перервала серію поразок. Найрезультативніший гравець матчу: Олександр Кобець («Будівельник») – 22.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 17 перемог (4 поразки) = 81.0%, «Дніпро» - 15 (6) = 71.4%, «Прометей» - 14 (7) = 66.7%, «Запоріжжя» - 15 (8) = 65.2%, «Тернопіль» - 14 (9) = 60.9%, «Хімік» - 13 (9) = 59.1%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчі третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» обіграло «Миколаїв» 93:84.