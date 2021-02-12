Суперліга: «Прометей» і «Будівельник» здобули перемоги
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола (київський «бабл») «Хімік» (Южне) програв «Прометею» (Кам’янське) 75:82, повідомляє Укрінформ.
Команда з Кам’янського виграла 13-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван («Хімік») – 21.
В заключному матчі дня «Будівельник» обіграв «Дніпро» 96:93. Найрезультативніший гравець матчу: Стівен Буртт («Будівельник») – 22.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 17 перемог (4 поразки) = 81.0%, «Дніпро» - 15 (6) = 71.4%, «Прометей» - 13 (7) = 65.0%, «Запоріжжя» - 13 (8) = 61.9%, «Хімік» - 13 (8) = 61.9%, «Тернопіль» - 14 (9) = 60.9%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчах третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Київ-Баскет» (Київ) переграв «Харківських Соколів» 135:35, «Запоріжжя» виграло в «Одеси» 84:79, а «Черкаські Мавпи» перемогли «Тернопіль» 86:68.