Суперліга: «Будівельник» розгромив «Харківських Соколів»

Команда з Києва виграла 10-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола (київський «бабл») «Будівельник» (Київ) обіграв «Харківських Соколів» 112:45, повідомляє Укрінформ.

Команда з Києва виграла 10-й матч в сезоні і здобула 4-ту перемогу поспіль. Найрезультативніший гравець матчу: Андрій Кожемякін («Будівельник») – 26.

Сьогодні також зіграють наступні матчі: «Черкаські Мавпи» - «Київ-Баскет», «Прометей» - «Одеса», «Тернопіль» - «Дніпро».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 16 перемог (3 поразки), 84.2%, «Дніпро» - 14 (5), 73.7%, «Тернопіль» - 14 (7), 66.7%, «Хімік» - 13 (7), 65.0%, «Прометей» - 11 (7), 61.1%, «Запоріжжя» - 12 (8), 60.0%.

Як повідомляв Укрінформ, у стартових матчах третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Тернопіль» розгромив другий склад «Харківських Соколів» 102:47, «Будівельник» (Київ) обіграв «Черкаських Мавп» 88:80, а «Київ-Баскет» переміг «Дніпро» 86:73.

Фото: сайт ФБУ