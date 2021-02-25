«Мотор» програв «Ольборгу» в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб зазнав 6-ї поразки в турнірі.

В матчі чергового туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» програв на своєму майданчику данському «Ольборгу» 27:29, повідомляє Укрінформ.

Після серії з шести перемог поспіль «Мотор» зазнав 6-ї поразки в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб драматично програв вдома данському «Ольборгу» 27:29, хоча майже увесь поєдинок господарі вели в рахунку.

У запоріжців залишилось 12 очок, вони посідають 4-е місце в групі. В наступному турі 27-го лютого «Мотор» гратиме вдома з «Вардаром» (Північна Македонія).