«Мотор» програв «Веспрему» в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб зазнав 5-ї поразки в турнірі.

В матчі 12-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» поступився на чужому майданчику угорському «Веспрему» 30:34, повідомляє Укрінформ.

Після серії з шести перемог поспіль «Мотор» зазнав 5-ї поразки в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб програв на виїзді угорському «Веспрему» - 30:34.

У запоріжців залишилось 12 очок, вони посідають 3-е місце в групі. В наступному турі 24-го лютого «Мотор» гратиме вдома з данським «Ольборгом».