«Мотор» перервав переможну серію в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб поступився німецькому «Кілю».

В матчі чергового туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» поступився на чужому майданчику німецькому «Кілю» 23:34, повідомляє Укрінформ.

Після серії з шести перемог поспіль «Мотор» зазнав четвертої поразки в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб програв на виїзді німецькому «Кілю» - 23:34.

У запоріжців залишилось 12 очок, вони посідають 3-е місце в групі. В наступному турі 10-го лютого «Мотор» гратиме вдома з німецьким «Кілєм».