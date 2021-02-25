Стало відомо, де Берінчик готується до титульного бою
Про це розповів тренер українського боксера Єгор Голуб, повідомляє Klitschko-brothers.com.
«Ми розпочали підготовку до бою. Тренуємося у криворізькому СК "КБ-75". Тривають спаринг-сесії. Працюємо в активному режимі - по два тренування на день. Налаштовані на перемогу. Головне, щоб без травм. І рухаємося далі", - заявив Голуб.
Бій Берінчик – Санчес відбудеться під час вечора боксу від промоутерськох компанії К2, який пройде 21 березня у броварському ТРЦ "Термінал".
32-річний Берінчик посідає третю сходинку у рейтингу WBO. На його рахунку 14 перемог, 8 з яких - нокаутом. У попередньому поєдинку Денис переміг румунського боксера Віорела Сіміона технічним нокаутом у восьмому раунді.
Хосе Санчесу 36 років. На професіональному рингу він провів 19 боїв, здобув 18 перемог, 7 - достроково. Титул WBO Latino чилієць здобув у лютому минулого року, перемігши за очками досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе.
Фото: klitschko-brothers.com.