Стало відомо, де Берінчик готується до титульного бою

Стало відомо, де Берінчик готується до титульного боюІнтернаціональний чемпіон з боксу за версією WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик до титульного поеєдинку проти чемпіона WBO Latino чилійця Хосе Санчеса готується у Кривому Розі.

Про це розповів тренер українського боксера Єгор Голуб, повідомляє Klitschko-brothers.com.

«Ми розпочали підготовку до бою. Тренуємося у криворізькому СК "КБ-75". Тривають спаринг-сесії. Працюємо в активному режимі - по два тренування на день. Налаштовані на перемогу. Головне, щоб без травм. І рухаємося далі", - заявив Голуб.

Бій Берінчик – Санчес відбудеться під час вечора боксу від промоутерськох компанії К2, який пройде 21 березня у броварському ТРЦ "Термінал".

32-річний Берінчик посідає третю сходинку у рейтингу WBO. На його рахунку 14 перемог, 8 з яких - нокаутом. У попередньому поєдинку Денис переміг румунського боксера Віорела Сіміона технічним нокаутом у восьмому раунді.

Читайте також: 21 березня Берінчик проведе бій з чилійцем Санчесом

Хосе Санчесу 36 років. На професіональному рингу він провів 19 боїв, здобув 18 перемог, 7 - достроково. Титул WBO Latino чилієць здобув у лютому минулого року, перемігши за очками досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе.

Фото: klitschko-brothers.com.