21 березня Берінчик проведе бій з чилійцем Санчесом

21 березня в ТРЦ "Термінал" міста Бровари відбудеться перше нинішнього року боксерське шоу компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine.

Головною подією вечора стане бій за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі між володарем поясу українцем Денисом Берінчиком та чемпіоном WBO Latino чилійцем Хосе Санчесом, повідомляє K2 Promotions на сторінці у Facebook.

32-річний Берінчик посідає третю сходинку у рейтингу WBO. На його рахунку 14 перемог, 8 з яких - нокаутом. У попередньому поєдинку Денис переміг румунського боксера Віорела Сіміона технічним нокаутом у восьмому раунді.

Хосе Санчесу 36 років. На професіональному рингу він провів 19 боїв, здобув 18 перемог, 7 з яких - достроково. Титул WBO Latino чилієць здобув у лютому минулого року, перемігши за очками досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе.

Фото: facebook.com/K2Ukraine.