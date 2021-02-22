Стала відома ринкова ціна бою Усик – Джойс

Поєдинок може згенерувати 3-4 мільйони євро.

На думку відомого українського юриста, екс-адвоката Олександра Усика і експерта боксу Миколи Ковальчука, ринкова ціна бою Усик – Джо Джойс становить близько 3-4 мільйона євро, повідомляє сайт братів Кличків.

«Будь-який поєдинок для промоутера – це товар, продукт, який продаватимуть на відповідному ринку за певною ціною. Ринкова ціна – це доходи, які потенційно може згенерувати бій. А саме: продаж прав телеканалам на трансляцію поєдинку, PPV (платні перегляди), продаж реклами на рингу, продаж квитків на поєдинок, продаж атрибутики під час боксерського шоу і так далі.

Прогнозувати доходи зараз можна досить умовно. Все залежить від вартості платної трансляції та кількості фанів боксу, які її придбають. Бій може згенерувати 2 мільйони євро доходів. У найсприятливішому випадку – до 5 мільйонів євро. Більш реалістична цифра – 3-4 мільйони євро», - розповів Ковальчук.

Як повідомляв Укріфнорм, дедлайн, до якого команди Усика і Джойса повинні були узгодити фінансові умови організації поєдинку, закінчився. Промоутер Усика Олександр Красюк повідомив, що пропозиція промоутера Джойса Френка Воррена не відповідала вимогам ринку, тому К2 Promotion готуватиметься до аукціону. У ньому може взяти участь будь-яка промоутерська компанія.

Під час торгів будуть розкриті конверти учасників аукціону. Хто запропонує найбільшу суму, той і стане організатором боксерського шоу. А пропозиція. яке переможе на аукціоні, складе призовий фонд бою Усик - Джойс.

Фото: champion.com.ua