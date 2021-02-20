Переговори щодо бою Усик – Джойс йдуть добре – менеджер

Наразі ще не було офіційного підтвердження цього поєдинку.

Менеджер британського боксера суперважкої ваги Джо Джойса – Сем Джонс розповів, що поки немає офіційного підтвердження поєдинку його підопічного з українцем Олександром Усиком за звання тимчасового чемпіона світу, повідомляє fightnews.info.

«Якщо Едді Гірн каже, що бій Усик - Джойс призначений офіційно, то це лише його слова. Запитайте у нього. Чи було офіційне підтвердження цього бою? Ні, його не було.

Ми ведемо переговори про те, щоб влаштувати бій з Усиком. З минулого разу у нас не так багато нової інформації, але переговори йдуть добре. Ми сподіваємося, що влаштуємо цей поєдинок.

Подивимося, як все складеться. Чи піде бій на промоутерські торги? Можливо», - сказав Джонс.

Як повідомляв Укрінформ, раніше журналіст Майкл Бенсон повідомив, що WBO офіційно призначила бій між Усиком і Джойсом.