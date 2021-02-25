Молчанов зіграє в парному півфіналі турніру АТР у Казахстані

Український тенісист Денис Молчанов стане учасником півфінального матчу у парному розряді турніру ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 104 тис 160 дол.

В 1/4 фіналу Молчанов та його партнер Олександр Недовєсов з Казахстану мали зіграти проти дуету Павло Котов (Росія)/Ву Тун-Лінь (Китайський Тайбей), але суперники відмовилися від боротьби через травму щиколотки у Ву Тун-Ліня, передає Укрінформ.

У першому колі Денис і Олександр обіграли казахстанський тандем Сагадат Аяп/Данило Озерний - 6:3, 6:1.

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У півфіналі опонентами українсько-казахстанської пари буде дует Юліан Ленц (Німеччина)/Роберто Кірос (Еквадор).

Фото: tennisua.org.