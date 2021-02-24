«Ман Сіті» обіграв «Боруссію» в 1/8 Лізі чемпіонів

Олександр Зінченко провів весь матч на лаві запасних.

«Манчестер Сіті» в гостях впевнено виграли у «Боруссії» з Мьонхенгладбаху 2:0 в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі півзахисник «Манчестера» Бернарду Сілва відкрив рахунок на табло.

Габріель Жезус подвоїв перевагу своєї команди на 65-й хвилині.

Українець Олександр Зінченко був у заявці на гру, але на полі не з'явився.

Як повідомлялося, минулого тижня іспанська «Барселона» програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2), поргугальський «Порту» виграв у італійського «Ювентуса» (2:1), а іспанська «Севілья» програла німецькій «Боруссії» з Дортмунда (2:3). Вчора англійське «Челсі» виграло у іспанського «Атлетико» (1:0) на виїзді, а німецька «Баварія» в гостях розгромила італійське «Лаціо» (4:1).

Матчі-відповіді відбудуться 9/10 та 16/17 березня.

Фото: theguardian.com.