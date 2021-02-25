«Реал Мадрид» в більшості переміг «Аталанту» в Лізі чемпіонів

Малиновський з'явився на полі на 86-й хвилині.

Мадридський «Реал» в гостях наприкінці матчу вирвав перемогу в «Аталанти» 1:0 в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі арбітр вилучив півзахисника «бергамасків» Фройлера на 17-й хвилині.

В кінці другого тайму Менді забив єдиний м'яч у матчі на 86-й хвилині.

Українець Руслан Малиновський з'явився на полі з лави для запасних наприкінці зустрічі.

Як повідомлялося, минулого тижня іспанська «Барселона» програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2), поргугальський «Порту» виграв у італійського «Ювентуса» (2:1), а іспанська «Севілья» програла німецькій «Боруссії» з Дортмунда (2:3). Вчора англійське «Челсі» виграло у іспанського «Атлетико» (1:0) на виїзді, а німецька «Баварія» в гостях розгромила італійське «Лаціо» (4:1).

Матчі-відповіді відбудуться 9/10 та 16/17 березня.

Фото: theguardian.com.